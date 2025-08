Ragusa ha detto addio a Giuseppe Vasquez. L’imprenditore aveva appena 59 anni

Attualità

E' venuto a mancare improvvisamente. Lascia la moglie e una figlia

Si sono tenuti oggi pomeriggio i funerali di Giuseppe Vasquez.

Numerose le persone che hanno preso parte al rito funebre che si è tenuto nella chiesa di San Francesco d’Assisi in piazza Cappuccini e che è stato officiato dal parroco, il sacerdote Nicola Iudica. Vasquez aveva 59 anni ed è venuto a mancare improvvisamente lasciando la moglie e una figlia oltre al padre e a tre fratelli.

Era conosciuto in città perché imprenditore che operava con la ditta Humanitas. E proprio dinanzi alla sede della ditta, in via Dante Alighieri, il corteo funebre si è fermato prima di arrivare in chiesa (foto Salvo Bracchitta).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA