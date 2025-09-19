Ragusa, ha un debito con il suo avvocato. Quest’ultimo gli chiede i soldi e il cliente lo picchia: condannato anche in appello

Cronaca

Singolare episodio emerso nel processo celebrato al Palagiustizia di via Natalelli

Ragusano di 51 anni condannato in appello per il reato di lesioni. Ha picchiato il proprio avvocato che chiedeva di essere pagato per il lavoro svolto. In udienza è emerso che nel febbraio del 2023 l’avvocato, assistito dal collega Vincenzo Micieli, è entrato da un tabaccaio incontrando il proprio cliente che gli doveva dei soldi. Dalla discussione che ne è insorta, l’imputato avrebbe messo le mani addosso all’avvocato provocandogli una serie di escoriazioni e traumi in alcune parti del corpo. Dopo la denuncia e il conseguente processo di primo grado celebrato dinanzi al giudice di pace, l’imputato è stato condannato a una multa di 600 euro oltre al risarcimento delle parti civili che nel frattempo si erano costituite: da un lato la stessa vittima e dall’altro l’Ordine degli avvocati. L’appello, celebrato dinanzi al giudice Maria Rabini, è stato adito ovviamente dallo stesso imputato.

