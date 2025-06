Ragusa, Hassen nuova coordinatrice cittadina del movimento 5 Stelle

Politica

"Tutte le voci valgono, soprattutto quelle di chi fa fatica ad arrivare a fine mese"

Najla Hassen è la nuova coordinatrice cittadina del Movimento 5 Stelle di Ragusa. L’elezione al termine della riunione del coordinamento territoriale (nella foto) che si è tenuta all’Hotel Kroma. Succede a Gabriele Piccitto che assume insieme a Giuseppe Migliorisi il ruolo di vice rappresentante. Completano l’organigramma, Carla Albani referente giovani; Demetrio Occhipinti referente formazione e Lino Iabichino referente progetti. Alla riunione hanno preso parte la deputata regionale Stefania Campo e il coordinatore provinciale Federico Piccitto.