Ragusa, i big della politica in provincia. Arriva la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein

Attualità

L'appuntamento martedì alle 17 al centro studi Feliciano Rossitto in occasione della campagna elettorale per le Europee

Farà tappa anche a Ragusa, martedì 28 maggio, alle 17, presso il centro studi Feliciano Rossitto, il tour elettorale di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico.Ad accoglierla presso l’auditorium del centro culturale, alla presenza del segretario regionale on. Anthony Barbagallo, saranno il segretario provinciale del partito e sindaco di Giarratana Lino Giaquinta e il deputato Ars Pd, on. Nello Dipasquale (nella foto con la Schlein).“Siamo contenti che la segretaria nazionale del Partito Democratico abbia scelto di inserire anche Ragusa tra le cento mete he ha intenzione di visitare prima del voto per le Europee – dichiara Dipasquale – un appuntamento verso il quale guardiamo con fiducia perché siamo convinti che le proposte del Pd e del Pse sul futuro dell’Unione europea siano di grande interesse per gli italiani. Abbiamo bisogno che l’Europa diventi finalmente ciò per cui è nata: uno stato federale che metta in campo le scelte strategiche in grado di incidere positivamente sulle esigenze quotidiane dei cittadini. Non “meno Europa”, come dice qualcuno, ma bisogna lavorare perché esistano realmente gli Stati Uniti d’Europa, per superare i nazionalismi che producono solo guerre e avere un’Europa di pace, di solidarietà, di lavoro e diritti, contro gli egoismi e le diseguaglianze”.

“L’Europa che vogliamo- aggiunge il parlamentare dem – non è uno slogan privo di contenuti, ma un progetto di giustizia sociale che guarda al futuro per salvare la sanità pubblica dalle privatizzazioni, che garantisca un salario minimo contro gli sfruttamenti, che operi per la salvaguardia e il sostegno delle produzioni agricole, che favorisca l’inserimento lavorativo dei più giovani, che si occupi con coscienza della transizione energetica. Un’Europa, insomma, che con autorevolezza e al passo con i tempi sia veramente in grado di generare benessere”.