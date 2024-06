Ragusa, i carabinieri celebrano i 210 anni dalla fondazione

Attualità

Il comandante provinciale Carmine Rosciano ha ripercorso l'impegno dei militari dell'Arma nell'ultimo anno di attività

La piazza dedicata ai caduti a Nassirya ha ospitato oggi pomeriggio il 210° anniversario della fondazione dell’Arma. Il comandante provinciale, colonnello Carmine Rosciano, ha ripercorso l’impegno dei carabinieri in provincia.Dal 5 giugno dello scorso anno ad ieri gli arresti eseguiti sono stati 202, mentre le persone deferite in stato di libertà sono state 1.732.

Il comando di Ragusa ha investito energie massicce negli interventi in emergenza, nelle attività di controllo sui luoghi di lavoro con l’ausilio delle articolazioni specializzate del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza dei lavoratori e all’emersione dei rapporti di lavoro), nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, nel contrasto alla diffusione delle droghe, nella difesa del decoro urbano, nella prevenzione e nella repressione delle aggressioni alle fasce deboli (con particolare riferimento ai reati di violenza di genere e in ambito familiare e alle truffe alle persone anziane), nel contrasto ai “reati predatori”.

Di rilievo anche l’opera dei Nas nella repressione delle frodi alimentari e nella tutela delle persone fragili all’interno delle strutture residenziali per anziani.Nell’ultimo anno svolti oltre 12mila servizi esterni, controllati circa 62.000 soggetti e 40.000 veicoli; oltre 2.400 i servizi di ordine pubblico, circa 6.600 le denunce presentate presso i presidi dell’Arma (pari ad oltre il 68 % di quelle complessivamente presentate alle forze di polizia della provincia).