Ragusa, i cento anni di Giovanna Iudice

Attualità

E' stata festeggiata dal vescovo La Placa e dal sindaco Cassì

Un traguardo eccezionale, celebrato con affetto e riconoscenza: la signora Giovanna Iudice (nella foto) ha compiuto 100 anni, circondata dall’abbraccio dei figli, dei nipoti e della sua comunità. I festeggiamenti si sono tenuti presso il ristorante “Il Baglio”, in un clima di grande emozione.

Presenti per l’occasione il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e il vescovo della Diocesi, monsignor Giuseppe La Placa, che hanno voluto omaggiare la centenaria con parole di stima e affetto. Alla signora Iudice è stata consegnata una targa celebrativa a nome della Città di Ragusa, simbolo della gratitudine collettiva per una vita ricca di valori e memoria storica. Tra fiori, sorrisi e una torta monumentale, la giornata si è trasformata in un momento di gioia condivisa, testimone del legame profondo tra generazioni.

