Ragusa, i Cinque Stelle riuniscono l’assemblea provinciale

Politica

Sabato pomeriggio un momento di confronto sui temi più caldi che riguardano il territorio

Assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, sabato 12 aprile, alle 16,30, presso la saletta della Protezione civile di via Colajanni, a Ragusa. Sul tavolo, i vari temi politici, la situazione attuale, sia dopo la manifestazione di Roma ma anche in vista delle elezioni di Secondo livello. Saranno presenti la senatrice Barbara Floridia, il deputato nazionale Filippo Scerra, la deputata regionale Stefania Campo, il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, il coordinatore provinciale Federico Piccitto (nella foto), i consiglieri comunali di Ragusa e Vittoria, Sergio Firrincieli e Valentina Argentino, oltre che i referenti dei gruppi territoriali della provincia e gli iscritti.