Ragusa, i commercialisti celebrano il patrono San Matteo apostolo ed evangelista

Questa mattina in cattedrale la celebrazione presieduta dal vescovo. Presente anche la Guardia di Finanza

Questa mattina, nella suggestiva cornice della cattedrale di Ragusa, si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa, in onore di San Matteo apostolo ed evangelista, patrono della Guardia di Finanza e dei commercialisti. Presenti le massime autorità militari, civili e religiose, insieme all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa rappresentato dal presidente Maurizio Attinelli e dal consiglio direttivo. La ricorrenza, istituita dal Breve Pontificio di papa Pio XI il 10 aprile 1934 e firmata dal cardinale Eugenio Pacelli, vuole ricordare il particolare legame tra San Matteo, già esattore delle tasse, e coloro che oggi tutelano il patrimonio finanziario dello Stato (foto Salvo Bracchitta).