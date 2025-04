Ragusa, i complimenti del Csen al responsabile provinciale Muay thay per avere tagliato il traguardo della laurea

Sport

Il maestro Angelo Corifeo festeggia il conseguimento del diploma in Scienze motorie

Un traguardo personale di rilievo per un esponente del gruppo dirigente di casa Csen. E’ stato ottenuto dall’allenatore comisano Angelo Corifeo (nella foto) che ha conseguito la laurea in Scienze motorie L-22. Corifeo, che ricopre il ruolo di responsabile Muay thai per il Csen provinciale di Ragusa, spiega di avere realizzato un altro sogno.

“Tagliare quest’altro traguardo – sottolinea – è stato di sicuro impegnativo, ma allo stesso tempo produttivo, sia sul fronte della crescita personale che per quanto concerne il benessere dei nostri allievi soprattutto con riferimento alla fascia dei bambini, oltre che naturalmente degli adulti, che si avvicinano al mondo dello sport e che si confrontano con la vita di tutti i giorni. Lo sport è vita e va rigorosamente praticato rispettando sani principi e regole. Tutto ciò per vivere in modo sano e per fare diventare l’attività sportiva fonte di inclusione a livello sociale”. Al maestro Corifeo, i complimenti del presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi. “E’ stato raggiunto un obiettivo importante – dice – che ci inorgoglisce tutti e che soprattutto ci consente di guardare al futuro con le dovute prospettive, quelle di chi punta senza mezzi termini alla crescita, come in questo caso”.

