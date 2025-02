Ragusa, i delegati provinciali del Csen Ragusa protagonisti alle elezioni regionali dell’eps

Sport

Il presidente Cassisi: "Importante momento di confronto"

Anche i delegati provinciali del Csen Ragusa hanno partecipato, domenica scorsa, alle elezioni del consiglio regionale Csen a Caltanissetta. Erano presenti, per l’area iblea, i due delegati Antonella Nifosì e Rita Gurrieri oltre al presidente provinciale Sergio Cassisi nella sua qualità di componente della direzione nazionale. I consiglieri provinciali siciliani hanno riconfermato alla carica di presidente Mario Macchia e in quella di vice Maurizio Agricola. Segretario sarà Massiliano Cirasa. Tra i consiglieri eletti, poi, il ragusano Raffaele Furnaro, assieme a Francesco Giorgio, Antonio Sciarratta, Flavio Vassallo, Enza Linguanti, Ornella Mauro e Antonello Macchia.