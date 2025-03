Ragusa, i due operatori sanitari che hanno denunciato il caso dei maltrattamenti familiari a Scicli ricevuti a palazzo di Città

Attualità

Il sindaco Cassì: "Non hanno temuto a mettersi in prima linea per denunciare"

“Nei giorni scorsi siamo rimasti tutti sconvolti da un episodio di pesanti maltrattamenti familiari accaduto in una città vicinissima alla nostra. Violenze venute alla luce grazie a due operatori ragusani del sistema di emergenza sanitario regionale”. Lo dice il sindaco, Peppe Cassì.

“Giuseppe Piccione e Maria Cilia non hanno creduto che quelle ferite su un bambino fossero accidentali – dice ancora il primo cittadino – e non hanno temuto a mettersi in prima linea per denunciare. Abbiamo voluto incontrarli proprio per rendere loro il merito di non essersi fermati a svolgere passivamente il proprio compito ma di essersi spinti oltre, di aver approfondito, di essersi esposti. Hanno fatto quel passo in più che fa la differenza e che chiunque, nel proprio ambito, può e deve fare. Per il prossimo, per la sua comunità, per migliorarsi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA