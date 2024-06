Ragusa, i festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù entrano nel vivo

Società

Al via da ieri anche la prima edizione del torneo di calcio Carlo Acutis

Stanno proseguendo i solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù nella parrocchia dei Gesuiti a Ragusa. Dopo la celebrazione, domenica scorsa, della solennità del Santissimo corpo e sangue di Cristo e dopo la messa in Cattedrale presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe La Placa, a cui ha fatto seguito la processione eucaristica cittadina, ieri le celebrazioni sono tornate di nuovo in parrocchia con la preghiera pomeridiana del Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù animata dal gruppo delle piccole ostie. Subito dopo la celebrazione eucaristica (nella foto di Salvo Bracchitta) presieduta da don Andrea La Terra e animata dalla comunità parrocchiale di San Giuseppe artigiano.