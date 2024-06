Ragusa, i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù: arrivano le fasi clou

Società

Oggi è giorno di vigilia, domani la processione eucaristica per le vie del quartiere

Le fasi clou dei solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù oggi e domani. Oggi, in particolare, è il giorno della vigilia. Dopo la messa, questa mattina, delle 8,30, appuntamento al pomeriggio con l’esposizione eucaristica delle 17 e la preghiera dei Vespri previsti alle 18 in concomitanza con la benedizione eucaristica. Alle 18,15 ci sarà la preghiera del Rosario e la novena al Sacro Cuore di Gesù, animazione a cura del gruppo adulti di Azione cattolica. Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giuseppe Russelli e animata dalla parrocchia Preziosissimo sangue. Domani, venerdì 7 giugno, si celebra la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Marco Diara. Alle 10 ci sarà il ritiro spirituale dei sacerdoti della diocesi, guidato dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Alle 17 esposizione eucaristica e alle 18 preghiera dei Vespri e benedizione eucaristica. Alle 18,15 la preghiera del Rosario e la coroncina al Sacro Cuore di Gesù.