Ragusa, i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista: collocata l’installazione “Semen”

Attualità

Le iniziative in onore del patrono

Proseguono i solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono di Ragusa. Ieri, nella cappella di San Giovannino, è stata collocata l’installazione “Semen” (nella foto Bracchitta). E’ stata realizzata dall’artista Alessia Forconi ed è sostenuta e curata dal prof. Andrea Guastella. La scultura rappresenta un braccio che affonda in un parallelepipedo di resina rossa; le dita, rivolte in direzione opposta rispetto alle dita del reliquario che sfiorano il cielo, diventano radici: l’incarnazione perfetta del detto di Tertulliano, per cui “sanguis cristianorum est semen”, è seme il sangue del cristiano.