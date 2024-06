Ragusa: i figli riattiveranno il negozio di strumenti musicali di Gianni e Giusy, i due musicisti scomparsi in un tragico incidente stradale

Attualità

E' una vicenda che ha creato grande commozione in tutta la città

“Cari musicisti, clienti e amici. Stiamo facendo il possibile per ripristinare quanto prima l’attività dei nostri genitori. Vi aggiorneremo. Grazie”. Un messaggio molto semplice ma significativo quello con cui Leonardo e Stefano Cascone annunciano a tutti la volontà di continuare l’attività dei propri genitori, Gianni Cascone e Giusy Polizzi (nella foto), scomparsi a causa di un tragico incidente stradale lo scorso 9 giugno sulla Modica-Ragusa. Una vicenda che ha suscitato grande commozione in città. I due avevano avviato il negozio di strumenti musicali, “Arte sonora”, nella parte alta di corso Vittorio Veneto che, nel tempo, era divenuto un punto di incontro per musicisti e aspiranti tali. A migliaia gli attestati di stima e cordoglio nei confronti dei due musicisti scomparsi.

