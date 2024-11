Ragusa, i fotografi iblei alla riscoperta delle migliori tecniche per la loro professione

Attualità

Ha preso il via questa mattina a Poggio del sole hotel l'appuntamento promosso dall'Afi

Il workshop Aretusa wedding foto & film ha preso il via questa mattina a Poggio del sole hotel, sulla Ragusa mare, e proseguirà sino a domani, martedì 5 novembre, grazie all’organizzazione dell’Associazione fotografi iblei, con il presidente Enzo Giummarra e il vice Ignazio Di Grandi. Questa mattina, grande interesse per i workshop che hanno visto per protagonisti i master Vito D’Agostino, filmmaker, e Mimmo Basile, wedding photography, che sono entrati nello specifico dell’attività che riguarda da vicino i fotografi professionisti, a cominciare dall’introduzione al video di matrimonio, al linguaggio narrativo, per non parlare degli stili di ripresa e montaggio oltre alle soluzioni di marketing e vendita. Molto interessante, poi, l’approfondimento che ha contemplato l’integrazione con l’intelligenza artificiale oltre all’analisi delle attrezzature del wedding day.