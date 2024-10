Ragusa, i funerali del dottor Bonomo in Cattedrale. Proclamato il lutto cittadino

Attualità

La decisione del sindaco che ha intercettato i sentimenti della comunità iblea

Sono programmati per domani mattina, domenica 13 ottobre, alle 9, in Cattedrale, i funerali del dottor Pietro Bonomo che ha lasciato un grande vuoto nella Sanità iblea. Pilastro dell’Avis ragusana, Bonomo, 74 anni, è deceduto a causa di un male che in poco tempo non gli ha lasciato scampo.

Il sindaco Peppe Cassì, profondamente colpito dall’accaduto, intercettando i sentimenti della comunità iblea, ha deciso che sarà proclamato il lutto cittadino.

