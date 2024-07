Attualità

"E' stato un servo buono e fedele"

Si sono tenuti questa mattina, in Cattedrale, a Ragusa, i funerali di don Nunzio Scrofani, sacerdote della diocesi di Ragusa. Si è spento all’età di 82 anni. Era un sacerdote umile e di grande bontà d’animo così come ha ricordato, tra gli altri, don Giuseppe Antoci in un suo intervento, chiamandolo “servo buono e fedele”, utilizzando le parole del Vangelo. L’omelia è stata tenuta dal vicario generale della diocesi, mons. Roberto Asta. Presente l’intero clero diocesano (foto Salvo Bracchitta).