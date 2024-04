Ragusa, i funerali di Giuseppe Leone domani pomeriggio in cattedrale

Attualità

Numerosi i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare da tutte le parti d'Italia

Sono in programma domani, venerdì, alle 15,30, in cattedrale, a San Giovanni Battista, le esequie funebri in onore di Giuseppe Leone, il grande maestro della fotografia che si è spento ieri. L’Amministrazione comunale ha comunicato che sarà proclamato il lutto cittadino. Numerosi i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare da tutte le parti d’Italia.

