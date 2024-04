Ragusa, i funerali di Giuseppe Leone: “Grati per il segno che ha lasciato nella nostra città”

Attualità

La presenza delle autorità e l'omelia del vicario generale della diocesi

Giorno di lutto cittadino, oggi a Ragusa, per la scomparsa di Peppino Leone. In concomitanza con i funerali, che si sono svolti in Cattedrale, il sindaco Peppe Cassì, ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche ed ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici. Il Gonfalone cittadino è stato esposto alle esequie. L’Amministrazione comunale ha altresì invitato le scuole, i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali.