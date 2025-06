Ragusa, i giovani del laboratorio junior della compagnia Godot in scena con “R… Incontriamoci! In un modo… o nell’altro”

Spettacoli

Andrà in scena da giovedì a domenica 8 giugno sotto la guida di Federica Bisegna e la regia di Vittorio Bonaccorso

I giovani partecipanti del laboratorio junior della Compagnia G.o.D.o.T. saranno i protagonisti di “R…Incontriamoci! In un modo… o nell’altro”, spettacolo di fine corso che andrà in scena alla Maison GoDoT da giovedì 5 a domenica 8 giugno (giovedì e venerdì alle 20.30, sabato alle 19.30, domenica alle 18.30). Sotto la guida attenta e creativa di Federica Bisegna, che cura anche i costumi, e con la colorata regia di Vittorio Bonaccorso, i giovani allievi si cimenteranno in una prova teatrale tanto impegnativa quanto entusiasmante: un testo ispirato agli “Esercizi di stile” di Raymond Queneau, rielaborato in chiave ludica e accessibile grazie al contributo dei senior Alessio Barone e Mattia Zecchin. Una sfida artistica che richiama la sperimentazione dell’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle ovvero “officina di letteratura potenziale”), capace di fondere rigore e immaginazione, metodo e gioco. I piccoli attori, accompagnati nel loro percorso da Benedetta D’Amato, hanno affrontato con serietà e dedizione una drammaturgia complessa, trovando nel teatro non solo uno strumento di espressione ma una vera scuola di vita. Il lavoro di gruppo, il confronto, l’ascolto e la fantasia si traducono in una crescita concreta, visibile dentro e fuori dal palcoscenico. “Il teatro per i bambini non è solo un gioco: è costruzione di sé, è scoperta, è meraviglia” affermano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, sottolineando come simili esperienze forniscano strumenti fondamentali per affrontare la vita con maggiore apertura, empatia e capacità relazionale. Lo spettacolo vedrà in scena: Victor Amariei, Carlotta Armenia, Claudio Brugoletta, Marco Cappuzzello, Leonardo Cilia, Amelia Gurrieri, Ervjola Jaupi, Emma Licitra, Gaia Licitra, Emili Mankolli, Matilde Mezzasalma, Sara Mirabella, Aida Munda, Anna Nobile e Greta Ragusa. Collaborazione di Alessandra Lelii, luci e fonica Lorenzo Pluchino. Biglietto unico 5 €.

Anche quest’anno la Compagnia G.o.D.o.T. ha portato avanti con passione il progetto di integrazione culturale “We are the EartHeart”, giunto alla terza edizione e promosso dal Comune di Ragusa – Assessorato alla Pubblica Istruzione e Assessorato ai Servizi Sociali. Un laboratorio inclusivo che ha coinvolto bambini e ragazzi provenienti da diversi Paesi, uniti dalla scuola e dal linguaggio universale del teatro. Il percorso si concluderà il 3 giugno con una performance finale nel cortile del plesso “Ecce Homo” dell’Istituto Comprensivo “Vann’Antò” di Ragusa. Un ulteriore esempio di come il teatro possa essere spazio di incontro, dialogo e condivisione.