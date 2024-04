Ragusa, i giovani del movimento Cinque Stelle a confronto

Attualità

Sul tappeto alcuni spunti per il programma che sarà definito in vista delle prossime elezioni europee

I giovani del Movimento 5 Stelle a confronto. Domani, 24 marzo, tutti gli iscritti under 36 sono invitati a partecipare all’evento online organizzato dal Network Giovani. Si tratterà di un confronto aperto sul programma per le prossime elezioni europee del 2024, confronto che rappresenta anche la tappa conclusiva di un percorso partecipato, che è stato avviato con la richiesta di contributi agli iscritti stessi. Durante l’evento, saranno discusse le proposte del programma del Movimento 5 Stelle per un’Europa più inclusiva, sostenibile e giusta.