Ragusa, i negozi di vicinato e la ricetta per salvare il salvabile

Economia

Il presidente provinciale Confcommercio Gianluca Manenti analizza la situazione e indica la strada migliore per l'area iblea

“E’ necessario puntare a una integrazione tra il fisico e il digitale. Dobbiamo, se possibile, sfruttare strumenti come il social commerce, ovvero la vendita di prodotti e servizi direttamente attraverso i social media, la vendita online locale e le piattaforme di prossimità”. Lo sostiene il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti (nella foto), ricollegandosi, tra l’altro, a quanto asserito in proposito, nel contesto di alcune opportune riflessioni, dal presidente nazionale Carlo Sangalli. E tutto ciò alla luce delle crescenti difficoltà con cui i negozi tradizionali si trovano costretti a fare i conti. Soprattutto in questo periodo storico.