Ragusa, i nuovi parroci hanno giurato dinanzi al vescovo La Placa

Questa mattina l'appuntamento si è tenuto nella cappella dell'Episcopio

Stamattina, nella cappella dell’Episcopio, i nuovi parroci hanno prestato giuramento davanti al vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e ai testimoni: don Paolo La Terra, cancelliere della Diocesi, e don Pippo Occhipinti, segretario del vescovo.

Il vescovo si è rivolto a loro con queste parole:

«Oggi siete qui per rinsaldare il patto di alleanza con il Signore, un patto di amore verso le comunità che sarete chiamati a servire, con particolare attenzione ai giovani, ai bambini, agli ammalati e agli anziani. Vi esorto a tenere sempre le Chiese aperte, a lasciare le scrivanie delle sagrestie e a uscire per entrare nelle case, portando pace e consolazione».

Nelle prossime settimane i parroci celebreranno le prime messe secondo il seguente calendario:

3 Settembre ore 19.00

Santuario Maria SS. di Gulfi – Chiaramonte GulfiJoseph Muamba Bulobo

4 Settembre ore 19.00

Parrocchia San Pier Giuliano EymardGiovanni Filesi

10 Settembre ore 19.00

Parrocchia Madonna della Salute Vittoria Giovanni Bruno Battaglia

11 Settembre ore 20.00

Parrocchia Madonna delle Lacrime don Prosper Ntabangana

12 Settembre ore 20.00

Parrocchia San Pio X – Ragusa Francesco Giorgio Mallemi

13 Settembre ore 19.00

Parrocchia Beata Vergine Maria di Lourdes – S. Giacomo

Francesco Ottone

19 Settembre ore 19.00