Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Attualità

Ragusa, i nuovi parroci hanno giurato dinanzi al vescovo La Placa

Questa mattina l'appuntamento si è tenuto nella cappella dell'Episcopio

Di Redazione |

Stamattina, nella cappella dell’Episcopio, i nuovi parroci hanno prestato giuramento davanti al vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e ai testimoni: don Paolo La Terra, cancelliere della Diocesi, e don Pippo Occhipinti, segretario del vescovo.

Il vescovo si è rivolto a loro con queste parole:

«Oggi siete qui per rinsaldare il patto di alleanza con il Signore, un patto di amore verso le comunità che sarete chiamati a servire, con particolare attenzione ai giovani, ai bambini, agli ammalati e agli anziani. Vi esorto a tenere sempre le Chiese aperte, a lasciare le scrivanie delle sagrestie e a uscire per entrare nelle case, portando pace e consolazione».

Nelle prossime settimane i parroci celebreranno le prime messe secondo il seguente calendario:

📍3 Settembre ore 19.00

Santuario Maria SS. di Gulfi – Chiaramonte GulfiJoseph Muamba Bulobo

📍4 Settembre ore 19.00

Parrocchia San Pier Giuliano EymardGiovanni Filesi

📍10 Settembre ore 19.00

Parrocchia Madonna della Salute Vittoria Giovanni Bruno Battaglia

📍11 Settembre ore 20.00

Parrocchia Madonna delle Lacrime don Prosper Ntabangana

📍12 Settembre ore 20.00

Parrocchia San Pio X – Ragusa Francesco Giorgio Mallemi

📍13 Settembre ore 19.00

Parrocchia Beata Vergine Maria di Lourdes – S. Giacomo

Francesco Ottone

📍19 Settembre ore 19.00

Parrocchia Maria SS. Annunziata e San Giuseppe don Francesco OttoneCOPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

accesso-community