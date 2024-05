Ragusa, i problemi della Sanità iblea al centro della riunione della conferenza dei sindaci

Attualità

Programmato un incontro urgente con il governatore Schifani sulle questioni di carattere strutturale

La problematica delle emergenze negli ospedali iblei tra i principali argomenti trattati dalla conferenza dei sindaci che si è svolta questa mattina a palazzo dell’Aquila su convocazione del sindaco di Ragusa. Presenti all’incontro la direzione dell’Asp, rappresentata dal commissario Giuseppe Drago e dal direttore amministrativo Salvatore Torrisi. Per il Comune di Ragusa hanno inoltre partecipato l’assessore comunale alla Sanità, Giovanni Iacono, e l’assessore al Randagismo, Andrea Distefano.

Nel corso dell’incontro, in particolare si è trattato della «grave situazione delle ambulanze medicalizzate per le quali si sono registrate carenze di medici, la gestione delle emergenze negli ospedali e le attività territoriali correlate che possono e debbono essere attivate».

«Sulle questioni di carattere strutturale – si legge nella nota inviata dal Comune di Ragusa – si terrà un incontro urgente con il presidente della Regione, con l’assessore regionale alla Sanità ed i vertici di 118 e Seus. Sono stati 93.113 gli accessi ai pronto soccorso di tutta la provincia, con un aumento del 8% rispetto all’anno precedente. Di questi, i codici rossi sono stati il 2,66% a riprova che la stragrande maggioranza degli accessi devono essere evitati per essere presi in carico a livello territoriale. È necessario in tal senso accelerare l’applicazione del riordino del sistema territoriale previsto con le case di comunità, le aggregazioni rappresentate dai medici di medicina generale, i Punti di primo intervento e in tale direzione sono indirizzate le azioni della direzione Asp».

Altra criticità riguarda i lavori inerenti l’ampliamento dell’ospedale Giovanni Paolo II. «Vi sono problemi legati ai maggiori costi previsti nel prezziario regionale: nelle prossime settimane sarà esaminato un progetto di stralcio con i progettisti». Si è affrontata quindi la problematica inerente la carente logistica della radioterapia dell’ospedale Maria Paternò Arezzo, anche alla luce dei due nuovi acceleratori lineari che vi si dovranno installare. La conferenza ha quindi toccato il tema dei ricoveri in dipartimento Salute Mentale, del trasporto delle persone con disabilità e il fenomeno del randagismo, che saranno dibattuti in una nuova convocazione.