Ragusa, i provvedimenti sanitari in fase di adozione al centro dell’incontro dei consiglieri Bennardo e Caruso con il manager Asp Drago

Attualità

Sul tappeto la questione del punto ristoro al Giovanni Paolo II e la creazione dell'ospedale di comunità al Maria Paternò Arezzo

I consiglieri comunali di Ragusa, Rossana Caruso e Federico Bennardo, hanno incontrato Pino Drago, commissario straordinario dell’Asp 7 di Ragusa. I consiglieri hanno augurato buon lavoro al dott. Drago per il nuovo incarico, affrontando insieme una serie di temi di vitale importanza per la comunità ragusana. Tra i numerosi punti all’ordine del giorno, si è discusso in merito all’iter per l’istituzione del punto ristoro presso l’ospedale Giovanni Paolo II. Il commissario ha informato i consiglieri che il punto ristoro sarà realizzato nella stessa ubicazione precedente, avendo già ottenuto l’autorizzazione dei vigili del fuoco, e che attualmente si sta lavorando alla definizione del capitolato e alla base d’asta. Vista l’importanza del servizio, è stato garantito che si sta procedendo con la massima celerità (nella foto da sinistra Bennardo, Drago e Caruso).

In merito all’ospedale di comunità che sorgerà presso il Maria Paternò Arezzo, il dott. Drago ha chiarito che è stata istituita una cabina di regia che si riunisce ogni 15 giorni per monitorare l’avanzamento dei lavori, per far sì che la struttura intermediaria sia pronta nei termini previsti per legge.

Si è affrontato anche il punto sulla casa di comunità, così come previsto dal Dm 77/2022, decreto ministeriale che prevede la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e la definizione dei parametri di riferimento del personale e degli obiettivi strategici di riferimento. Il commissario ha evidenziato che la struttura comunale di via Berlinguer potrebbe rispondere alle esigenze dell’azienda sanitaria ma che resta di fondamentale importanza comprendere quale porzione dell’edificio il Comune di Ragusa avrebbe intenzione di destinare, considerando soprattutto i vincoli di utilizzo e a quali condizioni. È stato fatto riferimento all’esempio virtuoso della casa di comunità di Modica, concessa in comodato d’uso gratuito per 30 anni dal Comune di Modica.

L’incontro ha interessato anche la questione dell’illuminazione del tratto stradale che conduce dall’ingresso del pronto soccorso ai parcheggi, segnalato dall’utenza ai consiglieri, su cui il dott. Drago si è impegnato a intervenire con pronta sollecitudine. Non meno rilevante, la discussione sulla carenza di personale sanitario, un fenomeno di portata nazionale. L’Asp di Ragusa, è stato spiegato, sta cercando soluzioni, pur riconoscendo che le cause alla base del problema sono da ricercare sulle condizioni lavorative a cui gli operatori sono sottoposti. Infine, è stata sottolineata la priorità data al completamento dell’ospedale Giovanni Paolo II, con l’obiettivo di avviare a pieno regime la struttura ospedaliera, considerando che i fondi già stanziati a livello regionale non sono sufficienti a coprire i costi per il completamento dell’opera.