Ragusa, i risultati conclusivi del progetto “Generazione Z e social per un’indipendenza digitale” saranno presentati al liceo scientifico

Attualità

L'incontro vuole fare leva sul desiderio di indipendenza degli studenti

La Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres“, nella giornata di sabato 25 maggio 2024, presenterà i risultati conclusivi del progetto di ricerca-azione “Generazione Z e Social per un’Indipendenza Digitale” presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi di Ragusa” (nella foto).

L’incontro sarà l’occasione per presentare alla Comunità scolastica gli esiti del Progetto, ma allo stesso tempo vuole far leva sul desiderio di indipendenza degli studenti per convocarli all’impegno, personale e di gruppo, verso una indipendenza personale che risponda al desiderio di felicità e di autentica libertà coniugato con il senso di responsabilità.

Dopo i saluti della prof.ssa Giovanna Piccitto, dirigente scolastico del Liceo Fermi, e del dott. Gian Piero Saladino, direttore della Scuola per gli Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”, sarà presentata la ricerca che ha avuto come tema centrale le dipendenze comportamentali, in particolare quelle legate all’uso eccessivo dei dispositivi digitali e della connessione a internet. Il progetto ha indagato da ottobre 2023 a maggio 2024 le abitudini dei giovani, le loro conoscenze sul tema delle dipendenze.

La ricerca, condotta da un’equipe multidisciplinare della Scuola per Assistenti Sociali di Modica, ha raccolto dati di natura quantitativa e qualitativa, che nel corso del seminario conclusivo sono state condivise con le istituzioni e i giovani intervistati.

A presentare i risultati saranno più voci, il dott. Corrado Parisi, assistente sociale, presenterà i questionari e le interviste svolte, invece le dott.sse Noemi Solarino, Veronica Cappello Rizzarello e Gloria Licitra, entrambe psicologhe, presenteranno i laboratori di socialità.

Infine il dott. Tonino Solarino, psicoterapeuta, presenterà i lavoro svolto con gli adulti di riferimento. Le conclusioni saranno della prof.ssa Lilla Anagni, referente per la comunicazione del Liceo Scientifico “E. Fermi”.