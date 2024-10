Ragusa, i servizi gratuiti di bus navetta predisposti per la commemorazione dei defunti

Attualità

L'obiettivo è evitare che il traffico si possa ingolfare nelle giornate dell'1 e del 2 novembre

Come ogni anno, anche quest’anno, in occasione della commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale di Ragusa ha organizzato il servizio gratuito di bus navetta da e per i cimiteri della città, evitando in tal modo che nei giorni 1 e 2 novembre migliaia di autovetture circolino per le strade creando situazioni di scarsa fluidità, ingolfamento e, nelle ore di punta, di paralisi della circolazione con grave nocumento per la sicurezza stradale.

Il servizio si svolgerà in entrambi i giorni con lo stesso orario, dalle 7.30 alle 17.30, con i seguenti itinerari:

piazza Libertà – cimitero centrale e viceversa (foto Salvo Bracchitta); piazza Libertà – cimitero Ibla e viceversa; piazza Giambattista Odierna (Ibla) – cimitero Ibla e viceversa; via Benedetto Brin (Marina di Ragusa) – cimitero Marina di Ragusa e viceversa.