Ragusa, “I superstiti” portano in scena “Sì, papà”

Spettacoli

E' già sold out l'appuntamento in programma domani al teatro Leader di via Fieramosca

Tutto esaurito, domani, domenica 14 aprile, per la commedia brillante in due atti presentata dalla compagnia teatrale “I superstiti” che sarà proposta al Leader di via Ettore Fieramosca 163 a Ragusa. E’ la trentesima replica di “Sì, papà”, scritta e diretta da Carlo Nobile che, tra l’altro, veste i panni del protagonista, Don Pasquale. La commedia è liberamente tratta dal successo di Peppino e Titina De Filippo, “Quaranta…ma non li dimostra”, e promette di fare divertire il pubblico dal primo all’ultimo minuto. Del resto, gli ultimi riscontri parlano proprio in questa direzione, con alcune felici scelte di regia che hanno impreziosito la compenetrazione di questo gruppo con il pubblico. Un gruppo che, oltre a Nobile, è formato, per quanto riguarda il cast, da Cettina Cataudella, Pippo Antoci, Gianni Canzonieri, Graziella Frasca, Giorgio Gurrieri, Angelo Iacono, Tina Licitra, Angela Paolino e Domenico Puccia. “Il nostro primo intento – chiarisce Nobile – è quello di divertirci per divertire. Stiamo bene insieme e questa sensazione positiva si trasmette anche agli altri. Quindi, facciamo del nostro meglio per regalare a tutti delle energie speciali in cui è l’allegria a fare da comune denominatore. Poi, cerchiamo di fare in modo che la trama possa essere vissuta appieno da chi viene a vederci. A questo proposito, siamo molto soddisfatti del sold out e tutto questo ci stimola a fare sempre meglio. Grazie a chi ci ha scelto e posso assicurare sin da ora che daremo il massimo per non deluderli e fare trascorrere le ore in nostra compagnia con grande spensieratezza”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA