Ragusa, “I superstiti” tornano in scena con “La scuola delle mogli”

Spettacoli

Dopo il successo dello scorso weekend a Giarratana, sabato e domenica saranno sul palco del Nuovo teatro leader

La compagnia teatrale “I superstiti” colpisce ancora una volta nel segno. Domenica scorsa, nella sala polivalente Bellini, in occasione della “festa della mamma”, ospite a Giarratana dell’amministrazione comunale e della consulta femminile, la commedia “La Scuola delle mogli” è stata apprezzata da un folto e variegato pubblico. Una bella esperienza per il gruppo amatoriale diretto da Carlo Nobile che ha proposto il riadattamento della pièce tratta da un’opera di Moliere. Non sono mancati i momenti di sano divertimento e, in qualche circostanza, di accurata riflessione che hanno fatto trascorrere più di un’ora e mezza all’insegna della spensieratezza a tutti coloro che hanno partecipato alla rappresentazione. Impreziosita, tra l’altro, dalla consegna di una rosa, da parte delle componenti della consulta femminile, a tutte le mamme che hanno partecipato.