Ragusa, i trattori sono tornati in piazza

Attualità

Gli agricoltori hanno donato i loro prodotti in segno di protesta

Ancora un altro tour dei trattori per le strade di Ragusa e un altro sit-in degli agricoltori. I manifestanti, questa mattina, si sono dati appuntamento in piazza Libertà dopo avere sfilato per le principali vie del capoluogo. Qui hanno donato i loro prodotti. Un segno di protesta da parte di chi, ormai da diverse settimane, sta manifestando per fare sentire la propria voce a tutti i livelli.

