Ragusa, i tre consiglieri della Dc a palazzo di viale del Fante: “Necessario un cambio di rotta sull’aeroporto”

Oggi prima seduta anche per Tidona, D'Aquila e Ruffino

In occasione della prima seduta del consiglio provinciale di Ragusa, tenutasi presso il palazzo di viale del Fante, hanno ufficialmente preso posto i neoconsiglieri della Democrazia Cristiana: Irene Tidona, Giovanni D’Aquila e Ippolito Alessio Ruffino (nella foto da sinistra Ruffino, Tidona e D’Aquila).

In una dichiarazione congiunta, i tre consiglieri hanno sottolineato il significato dell’incarico ricevuto e l’impegno che intendono portare avanti: “Siamo pienamente consapevoli della responsabilità che ci è stata affidata e ci impegniamo a svolgere il nostro mandato con serietà, spirito di servizio e costante attenzione ai bisogni delle comunità. Saremo sentinelle vigili su tutto il territorio provinciale, garantendo una presenza attiva e concreta in ciascuno dei dodici comuni. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al gruppo della Democrazia Cristiana e al nostro deputato regionale, l’onorevole Ignazio Abbate, per il sostegno convinto che ci ha accompagnati fino a questo importante traguardo. Ci avvarremo della collaborazione dei consiglieri comunali presenti nei vari territori – proseguono – per mantenere un dialogo continuo con i cittadini e dare voce alle loro istanze all’interno del Consiglio Provinciale. Ogni Comune della provincia dovrà sentirsi rappresentato, anche quelli che oggi non dispongono di un proprio rappresentante in questo consesso. Desideriamo ringraziare il sindaco di Acate, l’avvocato Gianfranco Fidone, candidato presidente per il Libero Consorzio, per il supporto ricevuto. Condividiamo con lui la volontà di portare avanti le istanze di tutti i territori e siamo certi che la sua esperienza rappresenterà per noi un punto di riferimento utile per affrontare le prossime sfide. Siamo l’unico gruppo che rappresenta in modo equilibrato l’intero territorio provinciale: dall’area ipparina alla zona montana ragusana, fino al distretto modicano. Ci assumiamo la responsabilità di valutare, atto per atto, ogni provvedimento che arriverà in Aula, ponendo particolare attenzione ai benefici concreti per ciascun territorio”.