Ragusa Ibla e la magia dell’Epifania, ancora giornate ricche di emozioni e visitatori

Ultime giornate celebrative nella città antica. Ecco qual è il programma del fine settimana allungato a lunedì

Sono state giornate ricche di animazione e di visitatori. Giornate che hanno regalato sorrisi, stupori ed emozioni. Sono stati momenti entusiasmanti e allegri, grazie a quella atmosfera che solo in questo periodo festivo si può respirare. Ibla, con la magia del Natale, è rinata a nuova vita. Lo testimoniano le decine di migliaia di presenze che si sono registrate nei giorni scorsi e che testimoniano la bontà delle scelte effettuate dal Ccn Antica Ibla con il supporto dell’amministrazione comunale. Un format vincente che rappresenta la base su cui costruire il futuro e fare in modo che anche i prossimi periodi dedicati alle feste possano garantire risultati di un certo tipo. D’altro canto, avere animato in questo modo Ibla significa avere fornito a tutti gli operatori del settore la possibilità di potere scommettere su un futuro che può diventare sempre più luminoso. Come dire che la strada è tracciata. E non è ancora finita. Perché si continua sino a un altro degli appuntamenti tradizionali di questo periodo, vale a dire l’Epifania. E già è possibile intravedere tra i palazzi barocchi una figura misteriosa che volteggia nel cielo a cavallo di una scopa.

La befana che porta sorprese o carbone e che indossa un fazzoletto colorato, trascinando con sé una borsa colma di doni, la si può trovare dalle parti del Christmas village. Addirittura, domani, sabato 4 gennaio, saranno tutti assieme, befana, Grinch e l’immancabile Babbo Natale, per un momento che si annuncia straordinario all’interno della San Vincenzo Ferreri. Il Grinch, dunque, potrà completare la propria opera, mentre già da qualche giorno è arrivato il momento della befana. Sarà possibile non solo preparare le calze ma anche fare in modo che si possa scattare un bel selfie con la vecchina più amata dalle feste. Insomma, anche in questa circostanza, per piccoli e grandi ci sarà l’opportunità di emozionarsi e di rendersi protagonisti di momenti che si annunciano davvero indimenticabili. E poi, naturalmente, ci sono tutte le altre iniziative ancora attive che è possibile visitare. Si ballerà in piazza con la musica dei dj de “La Magia del Natale” e poi ancora la Street band. Mentre domenica ci sarà anche un concerto candle light. Questi gli altri appuntamenti.