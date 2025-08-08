Ragusa, Ibla in festa accende la notte di San Lorenzo

Società

Domenica dj set sotto le stelle con Eugenio Ferrara e il sax di Giovanni La Ferla

Nel cuore pulsante del barocco siciliano, dove le pietre raccontano storie millenarie e ogni vicolo sembra custodire un segreto, Ragusa Ibla si prepara a vivere una delle notti più attese e affascinanti dell’estate nell’ambito della kermesse “Ibla in festa”. L’iniziativa, promossa dal Ccn Antica Ibla in collaborazione con il Comune di Ragusa, è molto più di un semplice evento: è un invito a scoprire o riscoprire la meraviglia di una città che sa incantare, sorprendere e accogliere chiunque scelga di perdersi tra le sue strade. Domenica 10 agosto, quando il cielo si tinge dei bagliori di San Lorenzo e il desiderio di meraviglia si accende nelle pupille di ogni visitatore, Ibla si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Piazza Pola, cuore vibrante della città antica, si vestirà di luci soffuse e atmosfere sognanti, pronta ad accogliere chiunque voglia lasciarsi travolgere dalla gioia della condivisione e della musica.