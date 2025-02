Ragusa Ibla, occupò abusivamente immobile comunale: sgomberato dai carabinieri

Cronaca

L'occupante è un 36enne pregiudicato originario di Vittoria. E' stato denunciato

I carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla hanno denunciato a piede libero un pregiudicato 36enne originario di Vittoria che, approfittando della disponibilità di un immobile comunale dislocato nella Salita Mercato di Ragusa Ibla, in procinto di essere assegnato ad un avente diritto, vi si era furtivamente introdotto, forzando la serratura esterna dello stesso, occupandolo in maniera continuativa, come proprio luogo di fissa stabile. Esperiti gli accertamenti del caso, gli uomini dell’Arma hanno inviato alla locale Procura della Repubblica richiesta di sequestro dell’immobile stesso, al fine di rimettere il Comune nella disponibilità dello stesso.