Ragusa, il Bon è quasi del tutto distrutto

Cronaca

In fase di accertamento le responsabilità dell'accaduto. Tutto, a quanto pare, generato da una disattenzione collettiva durante una festa all'interno

Locale quasi completamente distrutto e indagini in corso per capire che cosa è accaduto, sebbene un video che sta circolando sui social in queste ore chiarisce bene che il Bon è andato a fuoco, verosimilmente, per una situazione di estrema leggerezza che ha causato alcuni momenti della festa che stava tenendosi all’interno. Un venerdì sera di allegria e spensieratezza non si è trasformato in tragedia soltanto per miracolo. Anche per la rapidità con cui le persone che erano all’interno, quantificabili in almeno un centinaio, si sono portate all’esterno. Ora bisognerà accertare le responsabilità di un episodio che sta facendo discutere non solo in città ma anche nel resto della provincia.

