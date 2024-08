Ragusa, il castello di Donnafugata e la sala Falcone Borsellino al centro del partenariato speciale pubblico privato

Attualità

Una nuova ipotesi di gestione predisposta dal Comune: delibere già approvate in giunta

“E se il castello di Donnafugata col suo Parco fosse aperto e visitabile anche di sera? Immaginate il fascino? E se fosse dotato di un numero maggiore di addetti competenti? E magari fosse anche in connessione strategica con il nuovo museo della Città di Palazzo Zacco, in pieno Centro? E ancora: se la Sala Falcone Borsellino diventasse una fucina teatrale, un polo culturale di riferimento per Ibla, per i suoi residenti, per i turisti e per gli studenti universitari? Uno spazio dove non solo assistere a uno spettacolo ma avere un ruolo attivo, partecipare a laboratori?”.

E’ quanto rileva il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che spiega: “Dopo gli investimenti milionari di questi anni sul complesso di Donnafugata con il recupero di nuove sale e cortili e la riqualificazione del Parco, su Palazzo Zacco con l’apertura del nuovo Museo della Città, sulla sala multiuso Falcone e Borsellino ristrutturata, è arrivato il momento di avviare Il partenariato speciale pubblico privato, che possa contribuire allo sviluppo culturale, turistico ed economico della città. Per anni i nostri dipendenti pubblici hanno svolto con passione un lavoro egregio e al tempo stesso sacrificante per gestire questi spazi, che per sviluppare a pieno le loro potenzialità non possono però più essere limitati dalle logiche e dalle modalità del pubblico impiego. Il partenariato speciale pubblico privato (Pspp) è una forma innovativa di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, che prevede l’istituzione di un tavolo tecnico paritario tra i partner. Una cabina di regia che individua e valuta le scelte strategiche e operative di fruizione dei beni. Giovedì 1 agosto abbiamo approvato in Giunta le delibere di presa d’atto di due proposte di Pspp: la prima riguarda il complesso di Donnafugata e il nuovo Museo della Città, la seconda la sala Falcone e Borsellino di Ibla”.