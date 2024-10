Ragusa, il centro di formazione aziendale dell’ospedale Giovanni Paolo II intitolato a Biagio Turtula

Attualità

E' un infermiere dell'Asp che è venuto a mancare nel luglio di due anni fa e che si era sempre battuto per questa struttura

Il centro di formazione aziendale dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, punto di riferimento per la formazione in Emergenza-Urgenza, porterà il nome di Biagio Turtula, infermiere dell’Asp che il 27 luglio di due anni fa è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari.

Lunedì 28 ottobre, alla presenza della famiglia, dei sindaci di Ragusa e Comiso e del direttore sanitario aziendale, dott.ssa Sara Lanza, i figli di Turtula, Elena ed Emanuele (nella foto), hanno svelato una targa con impressa una frase di Nelson Mandela (“Sembra sempre impossibile, finché non lo hai fatto”) che è diventata parte integrante di un centro per il quale Biagio si è sempre speso, fin dagli anni ‘90. La struttura, oggi, è affiliata a due importanti Società Scientifiche come l’American Hearth Association (AHA) e la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza (SIMEU). Caparbio e perseverante nel suo obiettivo, dapprima nel maggio 2016 e, infine nel febbraio 2020, Turtula raccoglieva i frutti del costante impegno con la pubblicazione della Delibera n° 532 che sanciva il riconoscimento del Centro di Formazione Aziendale AHA-SIMEU per l’Emergenza Urgenza con l’adozione del relativo regolamento.

Ad oggi, spiega il direttore del Pronto Soccorso di Ragusa, dott. Giovanni Noto, “il Centro di Formazione Aziendale “Biagio Turtula” è uno dei più attivi in Italia e svolge la sua attività di formazione prioritariamente nei confronti del personale sanitario della nostra ASP. L’obiettivo, però, è quello di formare alle manovre di rianimazione cardio polmonare e all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno il maggior numero di personale aziendale non sanitario e amministrativo e di poter arrivare a quanti più laici possibile perché, come amava sempre dire Biagio, per ridurre in maniera significativa il numero delle persone legato alla morte cardiaca improvvisa, occorrono First Responder laddove l’evento accade”.