Ragusa, il centro Piscetta resta alla Virtus

Il suo percorso di crescita proseguirà alla corte di coach Recupido e dell'intero staff ibleo

Il percorso di crescita di Francesco Piscetta (nella foto), che l’ha visto fra i protagonisti nell’ultimo finale di stagione, continua a Ragusa. L’ex Borgomanero, 203 cm, è stato confermato dalla Virtus per il prossimo campionato di Serie B Nazionale. Un palcoscenico di prestigio per “Pisca”, classe 2002 e reduce dalla prima esperienza lontano da casa. Il giovane piemontese, che aveva cominciato l’esperienza da quarto lungo, è stato chiamato in causa sempre più spesso dallo staff tecnico, anche a causa dei problemi fisici che hanno limitato Calvi e, talvolta, Vavoli.

Nel corso della stagione Piscetta ha fatto intravedere notevoli miglioramenti nell’approccio alla partita e nel linguaggio del corpo. E’ cresciuto in termini d’aggressività, ha imposto il proprio fisico e non s’è mai risparmiato al tiro, affinando il semigancio in avvicinamento a canestro, diventato un marchio di fabbrica. Ha garantito minuti di riposo a Gaetano e qualità negli allenamenti. Gli otto punti realizzati nella decisiva gara-3 contro la Italservice Pesaro, valsa la promozione in B Nazionale, hanno sublimato la sua crescita.