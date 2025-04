Ragusa, il centro storico e la mancanza del Piano particolareggiato. Angelica (Iv): “Senza norme attuative, impossibile ripopolare questa parte della città”

Attualità

"I passi in avanti auspicati si possono compiere solo se si condividono gli strumenti urbanistici ad hoc"

“Prendo spunto dalle ultime dichiarazioni del capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Peppe Calabrese, che è anche segretario cittadino del partito, considerato tra l’altro il fatto che lui vive le dinamiche del civico consesso, per evidenziare quello che noi andiamo dicendo da tempo. E cioè che le politiche di riqualificazione e di rigenerazione del centro storico hanno un senso solo se sono suffragati da atti concreti. Tutto il resto lo possiamo considerare alla stregua di congegni di distrazione di massa”. E’ quanto dichiara il coordinatore cittadino di Italia Viva Ragusa, Filippo Angelica (nella foto sotto), rispetto a un tema di forte impatto per il capoluogo ibleo.