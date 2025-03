Ragusa, il circolo Legambiente partecipa all’iniziativa “Una piazza per l’Europa”

Attualità

L'appuntamento si terrà in piazza Poste alle 16

Il circolo Legambiente “Il Carrubo” di Ragusa, correntemente a quanto annunciato dall’associazione Legambiente nazionale e dai vertici di Legambiente Sicilia, sarà in piazza con una propria delegazione per l’iniziativa del 15 marzo “una piazza per l’Europa” che a Ragusa si terrà alle 16 in piazza Poste.

Come in altre associazioni, si è creato un dibattito interno e non tutti i tesserati del Circolo hanno condiviso la scelta di partecipare, data la concomitanza di questa iniziativa con l’approvazione del piano di riarmo proposto dalla Commissione Europea (sostenuto tra l’altro da alcune delle realtà che saranno in piazza).