Ragusa, il colonnello Palatini lascia l’area iblea: andrà a dirigere il comando provinciale dei carabinieri di Alessandria

Attualità

Dalla Sicilia al Piemonte dopo numerosi anni di gavetta

Il colonnello Giovanni Palatini (nella foto) lascia definitivamente la Sicilia e in particolare la provincia di Ragusa; ovviamente solo per motivi professionali, perché indissolubile è il legame affettivo con un territorio che l’ha visto crescere sul piano investigativo. Palatini era arrivato tanti anni fa a Caltagirone con il grado di tenente. Adesso lascia la Sicilia da colonnello per andare a dirigere il comando provinciale di Alessandria. Dalla Sicilia al Piemonte dopo tanti anni di gavetta siciliana, nella palestra criminale di Vittoria, poi a Enna, Siracusa e infine il ritorno a Ragusa nel 2021 con il ruolo di capo del Reparto operativo, prima con il colonnello Gabriele Gainelli e dopo con l’attuale Carmine Rosciano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA