Ragusa, il comandante dei carabinieri in Sicilia ha visitato il comando provinciale e la stazione di Ibla

Messe in evidenza le attività operative più significative dell'ultimo periodo

Il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa e la Stazione Carabinieri di Ragusa Ibla. Il Colonnello Carmine Rosciano, Comandante Provinciale, ha accolto l’Ufficiale Generale insieme agli Ufficiali, ai Comandanti di Stazione, a una rappresentanza di militari e al Presidente della Sezione A.N.C. di Ragusa. Al saluto del Comandante della Legione hanno partecipato anche i Comandanti dei reparti speciali, Nas e Nil, presenti in provincia.

In particolare, nel corso del suo intervento, il Generale Spina ha espresso sentimenti di gratitudine ai Carabinieri, sottolineando la capacità dell’Arma ragusana di fornire risposte concrete, efficaci e tempestive alle esigenze di sicurezza del territorio ed alle richieste della popolazione, elogiando ognuno dei militari che hanno preso parte alle principali attività operative nell’ultimo periodo, volte a contrastare i reati predatori, il caporalato, il traffico di armi e droga, nonché a risolvere gli efferati fatti di sangue e i gravi episodi di violenza di genere che hanno interessato il territorio.

Tra questi, sono stati menzionati: