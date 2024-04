Ragusa, il comitato Antifascista è sceso in piazza per commemorare i braccianti uccisi il 9 aprile di 103 anni fa

Attualità

La cerimonia oggi pomeriggio nel cuore del centro storico cittadino

Il Comitato Antifascista è sceso oggi pomeriggio in piazza per commemorare i tre braccianti uccisi il 9 aprile 1921 in piazza San Giovanni nel corso di una aggressione fascista contro un comizio socialista. Volti e voci insieme a ricordare Rosario Occhipinti, Carmelo Vitale e Rosario Gurrieri, ma non solo. L’episodio seguiva a breve scadenza altri momenti luttuosi verificatisi a Vittoria, Comiso e in altri comuni e precedeva di poco la strage di Passo Gatta a Modica del 29 maggio, con 9 morti. Così il Comitato: “Assassinii e violenze nel biennio 1920-1921 segnarono l’ascesa del fascismo ibleo a scapito del movimento contadino ed operaio e delle amministrazioni socialiste, costrette alle dimissioni dalla forza delle armi. Siamo scesi in piazza per ricordare questi fatti, cui Filippo Pennavaria e Biagio Pace non furono estranei. Oggi queste due figure sono al centro di progetti di revisione storica e di recupero da parte di ambienti, anche istituzionali, legati alla destra estrema. Quando l’antifascismo abbassa la guardia, i rigurgiti reazionari tornano provando ad inquinare o cancellare la memoria storica. Noi non abbassiamo la guardia” (nella foto sotto da sinistra Pippo Gurrieri e Gianni Battaglia)

