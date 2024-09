Ragusa, il comitato civico Art. 32: “Riduzione liste di attesa all’Asp, solo annunci trionfali. I fatti dicono altro”

Attualità

Riportati una serie di esempi su tutto ciò che non va

“Ancora una volta siamo costretti a denunciare disservizi particolarmente gravi all’interno dell’Asp di Ragusa”. Lo sottolinea il comitato civico Articolo 32. “Il 30 agosto – sottolineano i componenti del comitato – una paziente oncologica si presenta all’ospedale di Modica perché da tempo prenotata per una risonanza magnetica al cervello. Giunta in ospedale apprende che l’attrezzatura è guasta e naturalmente attende che sia indirizzata verso un’altra struttura. Una struttura pubblica o privata che sia ma, comunque (come prevede una norma del 1998), a carico del servizio sanitario. E, invece, per iscritto viene invitata ad arrangiarsi anche se con linguaggio burocraticamente edulcorato. A questo proposito riproduciamo copia di una stucchevole dichiarazione del medico con tanto di firma e timbro” (nella foto sopra).