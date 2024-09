Ragusa, il comitato provinciale Csen si conferma il più gettonato tra gli eps dell’area iblea

Sport

Sono 193 le Asd e Ssd associate stando a quanto rileva il registro Coni

Ancora una riconferma per il Csen in provincia di Ragusa. Dagli ultimi dati elaborati dal registro Coni, infatti, risulta che l’ente di promozione sportiva il cui comitato provinciale è guidato da Sergio Cassisi si trova ampiamente al primo posto, nell’area iblea, con 193 Asd e Ssd associate. Decisamente più staccati, in seconda e terza posizione, troviamo altri eps rispettivamente con 48 e 40 associati.

“Tutto questo – spiega il presidente Cassisi – ci conforta circa la bontà delle linee strategiche che abbiamo portato avanti e che porteremo avanti per il futuro. D’altro canto, si rispecchia, in questo trend, l’andamento del nostro ente a livello nazionale di gran lunga il più gettonato rispetto agli altri eps. Voglio, altresì, precisare che mi ritengo molto soddisfatto per il supporto ricevuto dai miei collaboratori. Formiamo una grande squadra e i risultati lo testimoniano. Sono convinto che potremo toglierci ulteriori soddisfazioni. C’è bisogno dell’aiuto e del sostegno di tutti, comprese le istituzioni, per riuscire a centrare tutti i nostri obiettivi in termine di promozione dello sport”. Cassisi ha annunciato che, a giorni, sarà predisposto il calendario degli eventi autunnali e invernali, dopo che quelli estivi hanno riscosso grande successo. Anche in questo caso saranno presi in considerazioni i vari Comuni del territorio ibleo per cercare di sviluppare un percorso di crescita congiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA