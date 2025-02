Ragusa, il Comune approva il bando pubblico per la concessione di un chiosco ai Giardini iblei

Attualità

Le domande di partecipazione entro e non oltre le ore 12 del 5 marzo

L’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa comunica che è stata approvata la Determinazione Dirigenziale n.619 del 31/01/2025 che approva il bando pubblico per l’assegnazione in concessione di un chiosco in area pubblica all’interno dei Giardini Iblei per attività di vendita di alimenti e bevande.

I concorrenti interessati a partecipare al bando pubblico dovranno presentare istanza con modalità telematica attraverso il Portale Appalti – Piattaforma di E-Procurement certificata “Tutto Gare” accessibile direttamente alla home page del sito internet del Comune di Ragusa al seguente link: https://appalti.ragusa.lavoripubblici.sicilia.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 5 marzo 2025.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio 1 – “Gestione Piani Commerciali – Commercio itinerante – Mercati” per telefono al numero 0932676675 o all’indirizzo email e.laiacona@comune.ragusa.it

L’avviso completo e i relativi allegati potranno essere reperiti al link: