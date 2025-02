Ragusa, il Comune assegnerà un’area per collocare e mettere in sicurezza una colonia felina

Attualità

L'appuntamento in cui sarà formalizzato il provvedimento è in programma giovedì mattina a palazzo di Città

Giovedì 27 febbraio, alle 12, il Comune di Ragusa, nella figura dell’assessora alla Tutela Animali Catia Pasta, consegnerà in comodato d’uso gratuito alla dott.ssa Daniela Bocchieri un’area di proprietà comunale in zona Carmine. La decisione nasce dalla necessità di collocare e mettere in sicurezza la colonia felina 251/19, di cui la dottoressa Bocchieri è referente.

