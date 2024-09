Ragusa, il Comune cerca di adoperarsi per definire la questione randagismo

Attualità

Convocate attorno allo stesso tavolo le associazioni animaliste presenti in città

Il Comune convoca le associazioni per gestire il fenomeno del randagismo. “Associazioni animaliste, assessorato alla Tutela animali, polizia municipale, servizi veterinari Asp: insieme – sottolinea l’assessore comunale alla Tutela degli animali, Andrea Distefano, che oggi ha presieduto il tavolo – perché il fenomeno del randagismo – e mi piace chiamarlo “fenomeno”, non “questione” o “problema” – va analizzato e gestito sotto diversi aspetti. Non si va da nessuna parte se qualcuno foraggia gli animali in maniera e in zone improprie e qualcuno vorrebbe semplicemente fingere che non esistano. Bisogna essere comunità, anche sotto questo aspetto”.