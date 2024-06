Ragusa, il Comune costituisce una long-list di esperti professionisti nell’ambito socioeducativo

Attualità

E' finalizzata al conferimento di incarichi da parte degli istituti scolastici di competenza comunale per l'attuazione di progetti socioeducativi

L’assessorato alla Pubblica Istruzione ha indetto una procedura per la costituzione di una “Long-List” di esperti professionisti nell’ambito socioeducativo, finalizzata al conferimento di incarichi da parte degli istituti scolastici di competenza comunale per l’attuazione dei progetti socioeducativi predisposti dalle istituzioni scolastiche.

La “Long-List” di esperti professionisti specializzati nel trattamento dei minori sarà composta dalle seguenti figure professionali:

– Psicologo

– Assistente sociale

– Educatore

– Pedagogista

– Mediatore culturale

– Musicoterapista

I candidati in possesso dei requisiti necessari possono esprimere la propria candidatura per un massimo di n.2 dei suddetti profili. La Long List avrà una validità di 3 anni.

I requisiti richiesti sono:

– cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

– età non inferiore agli anni 18;

– godimento dei diritti politici o dichiarazione di regolare presenza sul territorio italiano;

– titolo di studio: diploma di laurea o titolo di studio specifico e attinente al profilo professionale per il quale si chiede la candidatura;

– esperienza professionale specifica (documentabile);

– assenza di condanne penali, interdizione o altre misure che precludono l’accesso al pubblico impiego;

– non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

– non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare il procedimento in corso).

L’iscrizione alla “Long list” per i candidati interessati avverrà attraverso registrazione alla piattaforma informatica appositamente creata di cui al link ragusa.longlist.it, accessibile dal sito istituzionale del Comune di Ragusa fino al termine ultimo per la presentazione della candidatura previsto per il 26 luglio 2024.

L’avviso integrale è visionabile al link: